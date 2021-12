Mehr als 70 Tonnen Munition 2021 in Hessen entschärft

Darmstadt. Sie sind die gefährliche Altlast aus dem Zweiten Weltkrieg: Fliegerbomben, Granaten, Gewehrmunition. Bis Ende November dieses Jahres sind nach einer vorläufigen Bilanz rund 72 Tonnen des Kriegserbes in Hessen entschärft worden, wie ein Sprecher des zuständigen Regierungspräsidiums in Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Behörde ist bei der Kampfmittelentsorgung für das ganze Bundesland zuständig. In den beiden Corona-Jahren sind die Munitionsfunde demnach rückläufig. Vergangenes Jahr waren rund 100 Tonnen Granaten oder Bomben unschädlich gemacht worden, 2019 waren es 130 Tonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1