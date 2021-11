Mehr als 2500 neue Corona-Fälle in Hessen

Hessen. Binnen eines Tages sind in Hessen 2509 neue Corona-Infektionen und 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. Die Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg von 188,4 am Vortag auf 195,5. Das teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit.

Auf den Intensivstationen des Landes waren demnach 242 Betten mit Covid-19-Patienten belegt, wobei bei 13 von ihnen zunächst der Verdacht auf die Erkrankung vorlag (Stand Dienstag, 11.00 Uhr). Die Hospitalisierungsinzidenz - die Neuaufnahmen von Covid-19-Erkrankten in Krankenhäusern bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - lag am Mittwoch bei 4,51. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 4,05 gelegen. Die meisten der Covid-19-Intensivpatienten sind dem Sozialministerium zufolge nicht oder nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft - das betraf 67,5 Prozent von ihnen.

Die Intensivbettenbelegung und die Hospitalisierungsinzidenz sind wichtige Indikatoren zur Beurteilung der aktuellen Corona-Lage. Überschreiten sie bestimmte Grenzwerte, gelten weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Eine erste Warnstufe greift, wenn der Hospitalisierungswert über 8 steigt oder mehr als 200 Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt sind.

Insgesamt wurden bislang in Hessen 381 352 Corona-Infektionen gemeldet, 7991 Menschen starben an oder mit dem Virus.

