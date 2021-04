Mehr als 2000 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden

Wiesbaden. In Hessen sind binnen 24 Stunden 2075 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervor (Stand 3.09 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, erhöhte sich um 22 Todesfälle auf insgesamt 6543. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 236 594 Infektionen verzeichnet. Die Inzidenz, also die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner binnen sieben aufeinanderfolgenden Tagen, stieg am Mittwoch auf 162. Am Vortag hatte der Wert noch bei 142 gelegen.

Am höchsten lag der Inzidenzwert mit 292,6 im Landkreis Fulda, gefolgt von 274,2 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und 254,1 in Offenbach. Am niedrigsten war die Inzidenz im Landkreis Waldeck-Frankenberg, wo der Wert 111,9 betrug.