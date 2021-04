Mehr als 1000 Ostermarschierer in Frankfurt

Frankfurt. Mitglieder der Friedensbewegung sind am Montag in Frankfurt unter dem Motto "Abrüsten statt Aufrüsten" auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Organisatoren nahmen mehr als 1000 Menschen am Frankfurter Ostermarsch teil - "natürlich coronakonform", wie ein Sprecher betonte. Die Polizei konnte noch keine Angaben über Teilnehmerzahlen machen.

Umzüge waren auch in Darmstadt, Eschborn und Offenbach geplant, hatte ein Bündnis von Gewerkschaften, Vereinen und Organisationen angekündigt. Auf Transparenten forderten die Demonstranten "Stoppt den Waffenhandel" oder "Krieg ist Niederlage". Eine Teilnehmerin hatte "Sozialwohnungen statt Rüstung" auf ihr Demonstrationsplakat geschrieben.

Im vergangenen Jahr waren die Ostermärsche wegen der Corona-Pandemie in ihrer üblichen Form abgesagt worden. Stattdessen hatten seinerzeit Anhänger der Friedensbewegung etwa mit Transparenten an den Fenstern ihre Meinung kundgetan.

Bundesweit gab es nach Angaben des Ostermarschbüros mehr als 100 Veranstaltungen während des Osterwochenendes.

