Bergstraße. „Eine ortsnahe und qualitativ gute Gesundheitsversorgung und eine bedarfsgerechte Infrastruktur sind Faktoren, die die Lebensqualität der Menschen wesentlich bestimmen und die Attraktivität unseres Kreises stärken“, betont Christian Engelhardt. Medizin unterliege einem stetigen Wandel. Um notwendige Veränderungen frühzeitig zu erkennen und entstehende Chancen zu nutzen, setzt er auf die Vernetzung der Akteure und Kommunikation.

Die Herausforderungen in diesem Bereich sind vielfältig, dies wurde bei einem Kamingespräch zur Gesundheitspolitik einmal mehr deutlich. Die Zukunftssicherung des Kreiskrankenhauses ist ein zentraler Baustein. Der Landkreis wird sich hierbei mit 50 Millionen Euro engagieren. „Das ist eine gute Investition in die Zukunft“, so Engelhardt. Daniel Frische, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, ergänzte, dass es nur vordergründig um die bauliche Ertüchtigung des Hauses gehe. Das mit der Universitätsmedizin Heidelberg vereinbarte Zukunftskonzept umfasst erweiterte und vertiefende medizinische Angebote.

Intensiv befasst sich der Kreis auch mit der medizinischen Versorgung durch niedergelassene Ärzte. Hierzu wurde eine Versorgungsanalyse erstellt, die die Handlungsoptionen für den gesamten Kreis aufzeigt. Hiermit beschäftigen sich derzeit die in jüngster Vergangenheit vom Kreis initiieren Netzwerke NOVO und NORI. Um den Generationenwechsel in den Praxen zu unterstützen, beteiligt sich der Kreis am Projekt „Landpartie“, das das Interesse von Nachwuchsmedizinern als niedergelassene Ärzte stärken soll.

Dr. Aryl Büttner hat ihre Entscheidung zur Übernahme der Steinachpraxis jedenfalls nicht bereut. Die medizinischen Aufgaben stehen einer Tätigkeit im Krankenhaus nicht nach.

Eine große Herausforderung für den Pflegebereich wird es sein, in Zukunft ausreichend qualifizierten Nachwuchs zu finden. Sylvia Leuthe vertritt als Leitung des Johanniterhauses in Lorsch eine Einrichtung, in der fast alle Bewohner und Mitarbeiter die Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Ihr großer Wunsch ist es, dass diesem Umstand auch in den Schutzbestimmungen des Landes Rechnung getragen wird.

Die ambulanten Pflegedienste verfügten laut Swen Weinhold, Leiter der ambulanten Pflegestation Hofheim, über die in der Pandemie erforderlichen Konzepte, allerdings war der deutlich höhere Aufwand gerade zu Beginn der Pandemie aufgrund mangelnder Schutzmittel nur schwer zu stemmen. red