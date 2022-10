Mediziner an Universitätskliniken in Hessen bekommen mehr Geld

Hessen. Das Land Hessen und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die Ärztinnen und Ärzte an hessischen Universitätskliniken geeinigt. Demnach sollen die Mediziner in diesem Dezember für das Jahr 2022 eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von bis zu 4500 Euro bekommen, wie Innenstaatssekretär Stefan Sauer am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Ab 1. Januar 2023 erhalten die Ärztinnen und Ärzte dann laut neuem Vertrag 3,9 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit bis Ende 2023.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Verhandlungen zwischen dem Land und dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) hätten auch Vertreter des Universitätsklinikums Frankfurt mit am Tisch gesessen und sich der Einigung angeschlossen, erläuterte das Innenministerium. Nach Angaben des Marburger Bundes gilt das Ergebnis für insgesamt rund 2200 Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärzte und Zahnärztinnen an Universitätskliniken, darunter 1300 Mediziner am UKGM.

Vereinbart worden seien auch erhöhte Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit sowie erstmals ein finanzieller Ausgleich, wenn Dienste kurzfristig ausgefallener Kollegen übernommen werden müssen, erläuterte die Gewerkschaft. Für das Tarifergebnis gelte eine Erklärungsfrist bis zum 11. November 2022.