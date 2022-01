Bergstraße. Mit hochwertigen Buntstiften gestalten die Teilnehmer eines Kurses „Meditatives Zeichnen“ der Kreisvolkshochschule (Kvhs) plastisch wirkende Edelsteine – sogenannte ZenGems. Damit das gelingt, werden die Farben schichtweise aufgetragen. Die Teilnehmer geben sich bei der Arbeit dem farblichen Mix und der geistigen Entspannung hin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Kurs mitzubringen sind ein schwarzer Fineliner (0,3 oder 0,4 Millimeter), ein weicher Bleistift, ein Zeichenblock sowie Buntstifte. Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich.

Der Kurs läuft am Samstag, 22. Januar, von 10 bis 13 Uhr in Lorsch im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). Der Unterricht findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften statt. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2