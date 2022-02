Mediengruppe VRM baut Chefredaktion weiter um

Mainz. In der Mediengruppe VRM gibt es einen Umbau an der redaktionellen Spitze. Friedrich Roeingh wird in der Rolle des Chefredakteurs VRM als Autor für alle Titel des Hauses tätig sein, wie die Mediengruppe am Dienstag in Mainz mitteilte. Er löst Stefan Schröder ab, der in den Ruhestand geht.

Roeingh war bislang für die rheinland-pfälzischen Titel "Allgemeine Zeitung" und "Wormser Zeitung" verantwortlich. Diese Funktion übernimmt zum 1. März Dennis Rink als stellvertretender Chefredakteur. VRM hat mehrere Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet mit einer Auflage von rund 260 000 Exemplaren.