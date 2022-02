Im Januar waren im Landkreis Bergstraße 5002 Personen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen aus dem Kreis damit um fünf Prozent (240 Personen) gestiegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Arbeitslosenzahl allerdings deutlich – um rund 24 Prozent. Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag die Arbeitslosenquote im Januar insgesamt bei 3,4 Prozent (Vorjahr 4,5 Prozent).

Hessenweit auf Platz zwei

2 Bilder © Thomas Neu

Für Hessen insgesamt liegt die Arbeitslosenquote für Januar bei 4,8 Prozent. Nachdem der Kreis Bergstraße zuletzt die drittniedrigste Arbeitslosenquote in Hessen aufwies, rangiert er nun auf dem zweiten Platz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Situation auf dem Bergsträßer Arbeitsmarkt ist auch im Vergleich zur Lage in den anderen südhessischen Regionen unverändert am besten: Die Quote im Kreis Darmstadt-Dieburg lag im Januar bei 4,2 Prozent, im Odenwaldkreis bei 4,5 Prozent. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in der Großstadt: In Darmstadt lag sie im Januar bei 5,5 Prozent.

„Einmal mehr wird deutlich, dass wir uns als Kreis Bergstraße nicht von der Entwicklung des Gesamtmarktes abkoppeln können, aber vergleichsweise gut dastehen“, betonte Landrat Christian Engelhardt. „Wir stemmen uns mit aller Kraft gegen negative Tendenzen am Arbeitsmarkt und unterstützen eine positive wirtschaftliche und Arbeitsmarkt-Entwicklung im Kreis mit zahlreichen Instrumenten“, so der Chef der Kreisverwaltung.

Wichtige Rolle

Dabei komme unter anderem der Wirtschaftsförderung Bergstraße eine wichtige Rolle zu. „Ich danke hier besonders Matthias Zürker für seine nunmehr bereits zehn Jahre währende Tätigkeit als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße. Ich danke für sein überdurchschnittliches Engagement und seine Umsetzungsstärke zum Wohle unserer Region.“ red/BILD: Thomas Neu