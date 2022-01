Maskenpflicht gilt nicht mehr in der gesamten Fußgängerzone

Bensheim. Keine Maskenpflicht mehr in der gesamten Fußgängerzone und angrenzenden Straßen in Bensheim: Das geht aus einer Änderung der Allgemeinverfügung des Kreises hervor. Ab sofort muss von 8 bis 19 Uhr nur noch auf dem Marktplatz sowie in der Hauptstraße zwischen Hausnummer 27 und 62 ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden – also im Abschnitt zwischen dem ehemaligen Kaufhaus Krämer und der Lammertsgasse.

Weil der Kreis an drei Tagen in Folge eine Corona-Inzidenz von mehr als 350 aufwies (und mit 748 am Sonntag immer noch aufweist), griff am vergangenen Wochenende die Hot-Spot-Regelung des Landes mit verschärften Maßnahmen (wir haben berichtet). Eine Woche später wurde die Verfügung nun kurzfristig konkretisiert, im Bensheimer Fall damit abgemildert, durchaus auch zur Überraschung der Stadtverwaltung. Wobei man die Änderung im Rathaus durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen haben dürfte, schließlich hatte man sich von Beginn an dafür eingesetzt, nur den Marktplatz und den jetzt genannten Abschnitt der Hauptstraße mit einer Maskenpflicht zu belegen.

Neben der Maskenpflicht wird nach wie vor auch ein Alkoholverbot an „publikumsträchtigen öffentlichen Orten“ vorgeschrieben. In der Innenstadt sind dies die Straßen Am Rinnentor 1 bis 38, Augartenstraße (zwischen Grieselstraße 9 und Hauptstraße 56), An der Stadtmühle 1 bis 2, Bahnhofstraße 1 bis 16, Beauner Platz, Grieselstraße 5 bis 9, Hauptstraße 1 bis 93, Marktplatz und Zeller Straße 1 bis 20. Die Regelung gilt bis zu 17. Februar, kann aber vorher auch wieder geändert werden.

