Weinheim. Der seit 15. März vermisste 28-jährige Marvin W. aus Weinheim konnte am Mittwoch durch eine Polizeistreife im Bereich Dortmund aufgegriffen werden. Er ist wohlauf, wie die Polizei jetzt berichtet. Er befand sich in einer mentalen Ausnahmesituation und wurde zwischenzeitlich in einer Fachklinik im dortigen Bereich untergebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1