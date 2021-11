Bergstraße. „Wie geht es weiter nach der Bundestagswahl? Die Wirtschaft braucht klare Signale für neue Rahmenbedingungen“ – unter diesem Tenor lädt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Bergstraße (MIT) zum Martinsgans-Essen mit Caroline Bosbach nach Heppenheim ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Caroline Bosbach ist die bisher jüngste Rednerin, die die MIT für ihre Traditionsveranstaltung gewonnen hat. Thema der 31-jährigen Wirtschaftswissenschaftlerin ist vor allem die Generationengerechtigkeit. Mit diesem Hintergrund fordert sie eine offene Debatte über eine neue, wirtschaftsliberale Politik im Sinne einer Innovationskultur in Deutschland und Europa, die unser Land endlich wieder wettbewerbs- und damit auch zukunftsfähig macht. „Als Autorin entlarvt sie grüne Ideologien und stellt die Sorgen und Bedürfnisse der bürgerlichen Mitte in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen“, heißt es in der MIT-Einladung weiter. Bosbach arbeitet als politische Referentin in Frankfurt und Wiesbaden, ist Mitglied des Landesvorstands der MIT-Hessen und seit wenigen Tagen Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats. Caroline Bosbach ist die Tochter des bundesweit bekannten CDU-Politikers Wolfgang Bosbach.

© picture alliance / dpa

Die MIT Bergstraße ist davon überzeugt, dass es jetzt eine Befassung mit zukunftsträchtigen Rahmenbedingungen für unseren Standort bedarf, gerade in Bezug auf die nächsten Generationen. „Die politische Diskussion im Zuge der Bundestagswahl fokussierte viel zu sehr nur auf die Kandidaten und deren Verhalten. Die großen Zukunftsthemen wurden an den Rand gedrängt, was vor allem die CDU im Wahlergebnis zu spüren bekommen hat“, so die Einschätzung des MIT-Kreisvorsitzenden Matthias Wilkes.

„Gerade Unternehmer und Mittelständler fühlten sich in den Wahlprogrammen nicht gut aufgehoben“, so Wilkes, der aus täglichen Gesprächen die Sorgen der Mittelständler gut kennt. „Mit Caroline Bosbach haben wir eine engagierte Politikerin als Rednerin gewinnen können, die eine klare Sicht auf die Themen hat und diese auch benennt“, so Wilkes bei der Vorstellung des Programms.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Mit dem nahenden Ende der Corona-Pandemie fangen für die Wirtschaft die größten Herausforderungen erst an. Lieferengpässe, Mangel an Fachkräften zur Digitalisierung, Inflation, Klimaschutzmaßnahme und immer stärkere Regulierung und Bürokratie macht vielerorts den Unternehmerinnen und Unternehmern das Leben schwer“, schreibt die MIT, die mit dem diesjährigen Martinsgans-Essen ein Zeichen setzen möchte, „dass die Wirtschaft von der Politik nun ein Signal des Aufbruchs benötigt“.

Das Martinsgans-Essen ist seit über 20 Jahren ein fester Bezugspunkt für den Mittelstand im Kreis Bergstraße. Mit Roland Koch oder Carsten Linnemann und zuletzt Bundesminister a. D. Rudolf Seiters haben in den vergangenen Jahren viele namhafte Redner die Veranstaltung bereichert. Die MIT Bergstraße setze mit dieser Veranstaltung wieder ein Ausrufezeichen im Namen der Wirtschaft. „Es ist für die Unternehmen so wichtig, die Themen klar zu benennen und nicht einfach jede Maßnahme und jede Einschränkung zu akzeptieren“, so Wilkes weiter. Mit der Veranstaltung wolle man einen Beitrag zum Diskurs leisten und auf die Belange der zum Teil stark gebeutelten Mittelständler aufmerksam machen.

Die Veranstaltung beginnt am 11. November, dem Martinstag, um 18 Uhr im großen Festsaal im Halben Mond in Heppenheim. Die Durchführung der Veranstaltung ist unter den aktuell geltenden 3G-Regeln problemlos möglich. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich per E-Mail melden, unter Angabe aller Personen sowie Anschrift und Telefonnummer: mit.griesheimer@gmx.de. red/BILD: dpa