Martins Begegnung mit Jesus

Heute ist der 11. November. Diesen Tag verbinden wir mit Laternenumzügen und Gänsebraten. Doch was hat das mit Sankt Martin zu tun?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Legende zufolge war Martin ein römischer Soldat, der um das Jahr 316 nach Christus lebte. Eines kalten Wintertages ritt er an einem frierenden Bettler vorbei. Daraufhin teilte er seinen Mantel mit seinem Schwert und gab ihm die andere Hälfte. In dieser Nacht erschien ihm der Bettler im Traum und offenbarte sich als Jesus Christus, woraufhin sich Martin taufen ließ. Wegen seiner Begegnung mit Jesus sollte er zum Bischof geweiht werden. Martin hielt sich jedoch nicht für würdig und versteckte sich daher in einem Gänsestall. Aber das Schnattern der Vögel verriet ihn, weshalb er doch Bischof wurde. Zur Strafe wurden die Gänse nach der Weihe gebraten. Nachdem Martin 30 Jahre lang Wunder vollbrachte, wurde er nach seinem Tod im Jahr 397 heilig gesprochen.

Überlieferungen zufolge ehrten die Christen dem heiligen Martin mit Lichtern wie zum Beispiel Kerzen. Kinder bastelten sich Fackeln aus Stroh und Laternen aus ausgehöhlten Rüben. Daher kommt auch der Brauch des Laternenumzuges. ad

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kindernachrichten Podcast Was St. Martin mit der Gans zu tun hat Mehr erfahren

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de