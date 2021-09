Martiné als IHK-Präsident bestätigt

Südhessen. Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar hat am Dienstag Präsident Matthias Martiné (Vorstandssprecher der Volksbank Darmstadt-Südhessen) sowie das sechsköpfige Präsidium im Amt bestätigt. Die Wahl fand gemäß Satzung der IHK Darmstadt in der Halbzeit der aktuellen Legislaturperiode statt, die von Mai 2019 bis Frühjahr 2024 dauert.

Steinbrenner wieder im Präsidium

Auch das Präsidium wurde von der Vollversammlung bestätigt. Ihm gehören damit weiterhin an: Tatjana Steinbrenner (Bild: Neu) (Kaufhaus Ernst Ganz GmbH, Bensheim), Christian Jöst (Jöst GmbH, Wald-Michelbach), Matthias Bürk (Merck Performance Materials Holding GmbH, Darmstadt), Barbara Eichelmann-Klebl (Schokofrüchte-Handel, Darmstadt), Rainer Fischer (Suckow & Fischer Systeme GmbH & Co. KG, Biebesheim) und Dr. Marie-Luise Wolff (Entega AG, Darmstadt).

© Klaus Mai

Die Vollversammlung der IHK verabschiedete Mitte 2019 eine Strategie mit fünf Säulen, die unter dem Motto „Verantwortung für eine starke Region“ steht. Die fünf strategischen Ziele sind: „Standort voranbringen“, „Fachkräfte finden und halten“, „Kleine und mittlere Unternehmen unterstützen“, „Vernetzung der Metropolregion voranbringen“ und „Unternehmen Verantwortung“.

Corona-Pandemie bestimmend

Die Corona-Pandemie mit ihren enormen Folgen für das Wirtschaftsleben entwickelte sich dann aber im letzten Jahr zum bestimmenden Thema. „In der Corona-Krise stand für die IHK vor allem die schnelle Unterstützung und Beratung für die Mitgliedsbetriebe an erster Stelle. Hier konnten wir vor allem vielen kleinen und mittleren Unternehmen unmittelbar helfen“, so Matthias Martiné. Erfolgreiche Aktionen wie „Heimat shoppen“ zur Stärkung der Innenstädte und Ortszentren sowie diverse digitale Angebote – beispielsweise zur Berufsorientierung – konnte die IHK trotz Corona etablieren. Ebenso wurde ein „Leitbild für verantwortungsbewusste, vertrauensvolle Geschäftsleute“ entwickelt.

Beim Blick auf die kommenden Jahre ist Martiné überzeugt, „dass wir unsere Verantwortung dann besonders gut wahrnehmen und innovative Lösungen für zukünftige Herausforderungen entwickeln können, wenn Unternehmen dafür den größtmöglichen Spielraum erhalten.“ Damit spielt er vor allem auf den klimafreundlichen Umbau der gesamten Wirtschaft an.

Lücke bei den Fachkräften

Als weiteres großes Thema betrachtet er die Fachkräfteentwicklung, speziell die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. „Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den nächsten Jahren nach und nach in Rente, die Lücke wird wachsen und unsere Betriebe benötigen gut ausgebildeten Nachwuchs“, sagte der IHK-Präsident. Die digitalen Angebote der IHK zur Berufsorientierung sind erst der Anfang. „Vor allem in den Schulen muss da noch mehr passieren“, appelliert Martiné.

In der aktuellen Vollversammlung der IHK Darmstadt sitzen 74 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region. red