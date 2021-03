  Martin Hinteregger droht weiter auszufallen

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurts Top-Verteidiger Martin Hinteregger droht auch in der nächsten Bundesliga-Partie auszufallen. Der 28 Jahre alte Österreicher hat mit einer leichten Zerrung der Faszie des linken Oberschenkels zu kämpfen, wie die Eintracht am Montag mitteilte. Hinteregger hatte deshalb am Sonntag das Topspiel bei RB Leipzig (1:1) verpasst. "Ob er in den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining zurückkehren kann, ist vom weiteren Heilungsverlauf abhängig", schrieben die Hessen auf Twitter. Der Tabellenvierte empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Union Berlin.

