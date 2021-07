Markenbrillen und Laptop für mindestens 3000 Euro gestohlen

Zwingenberg. Mehrere Markensonnenbrillen sowie ein Laptop wurden am Mittwochmorgen aus einem Brillengeschäft an der Darmstädter Straße in Zwingenberg gestohlen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, liegt der bislang ermittelte Schaden bei mindestens 3000 Euro. Die Polizei berichtet weiter: Um kurz vor 4 Uhr hat eine Anwohnerin laute Schläge vernommen. Bei der Nachschau wurde ein Mann gesehen, wie er die Scheibe der Eingangstür des Geschäfts einschlug. Aus den Auslagen wurden sodann die Markenbrillen sowie ein Laptop mitgenommen. Ob der Täter auch Geld aus der Kassen nehmen konnte, das wird noch geprüft. Der bis zu 1,80 Meter große und schlanke Einbrecher trug einen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Wer Hinweise zu dem gesuchten Einbrecher geben kann, der kann sich an die Beamten des Kommissariats 41 in Bensheim wenden (Telefon: 06251 / 8468-0).

