Marihuana auf Spielplatz sichergestellt

Bürstadt. Zivilfahnder haben am Mittwochnachmittag (14.07.) in Bürstadt eine Gruppe von Jugendlichen auf einem Spielplatz in der Bensheimer Straße/ Ecke Am Pettweg kontrolliert und dabei zwölf Gramm Marihuana sichergestellt. Die Drogen gehören

mutmaßlich einem 15-Jährigen, der beim Weglaufen das Tütchen mit dem Marihuana wegwarf. Der Jugendliche konnte nach kurzer Nacheile eingeholt werden und wurde zur Anzeigenaufnahme mit auf die Wache nach Heppenheim genommen. Seine Eltern wurden verständigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen holten sie ihren Sohn bei der Polizei ab.

