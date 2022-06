Marienbilder im Wandel

Bergstraße. Die Ökumenische Erwachsenenbildung Heppenheim lädt zu einer Veranstaltung rund um das Marienbild am Montag, 4. Juli, nach Maria Einsiedel ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor allem in der katholischen Kirche haben Maria und ihre Verehrung eine lange Tradition. Volksfrömmigkeit und bildende Kunst haben in einer Wechselbeziehung dabei ein ganz bestimmtes Marienbild hervorgebracht, das sie als „Gottesgebärerin“ in einer demutsvollen Haltung darstellt. Demgegenüber zitiert Maria im sogenannten „Magnifikat“ einen Gott, der die Mächtigen vom Thron stürzt und die Unterdrückten aufrichtet. Damit wird eine ganz andere, weithin unbekannte Seite Marias deutlich.

Berühmte Frauen der Geschichte

Der Schweizer Theologe und Autor Kurt Marti zeigt in seinem Gedicht „Und Maria trat aus ihren Bildern“ diese Spannung auf und stellt sie in den Zusammenhang mit berühmten Frauen der Geschichte. Der Ort, an dem über den Wandel der Marienbilder nachgedacht werden soll, ist mit Maria Einsiedel als einem klassischen Marienwallfahrtsort mit Bedacht ausgewählt. Veranstalter ist die Ökumenische Erwachsenenbildung Heppenheim. Nach dem inhaltlichen Teil besteht die Möglichkeit, mitgebrachtes Essen und Trinken gemeinsam zu verzehren.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Neues Programm Einhäuser Frauenkreis trifft sich wieder Mehr erfahren Bergstraße Am Freitag startet der Bergsträßer Weinmarkt in Heppenheim Mehr erfahren

Die Veranstaltung am Montag, 4. Juli, findet von 16 bis 18 Uhr an der Wallfahrtskirche Maria Einsiedel bei Gernsheim statt. Die Anfahrt erfolgt über die B 44, Abfahrt am Kreisel Gernsheim Richtung „Maria Einsiedel“. Der Ort ist gut auch mit dem Fahrrad zu erreichen. red