Am Wahlabend gab es Grund zur Freude bei der FDP und den Grünen – namentlich bei ihren Kandidaten Till Mansmann und Moritz Müller. Mansmann, der 2017 erstmals über die FDP-Landesliste in den Bundestag einzog, war in diesem Jahr erneut für die Liberalen angetreten. 7,62 Prozent der Stimmen erhielt er vor vier Jahren, auf die Partei entfielen seinerzeit 11,81 Prozent der Zweitstimmen. Aus seinem

...