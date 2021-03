Bergstraße. Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Till Mansmann hat nach eigener Einschätzung beste Chancen nach der Bundestagswahl im September seine Arbeit in Berlin fortzusetzen. Die FDP Hessen hatte am Wochenende ihre Landesliste zur Bundestagswahl gewählt. Im Kongresszentrum des nordhessischen Willingen waren diesmal weniger als die normal üblichen 300 Delegierte zusammengekommen. Nach Corona-Schnelltest, Hygieneschleusen und unter strengen Abstandsregeln wurde entschieden, wer das Spitzenpersonal für die anstehende Wahl im September werden soll, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Wahlkreisbüro von Till Mansmann

Mansmann, der in der Vorwoche einstimmig zum Vorsitzenden des FDP-Bezirks Südhessen gewählt worden war, bekam auf der Landesvertreterversammlung den Zuschlag für Platz drei auf der Landesliste der FDP. Als Bezirksvorsitzender löste er Moritz Promny ab, der am Wochenende erneut zum Generalsekretär der hessischen FDP gewählt wurde.

Zuletzt sechs hessische Liberale

Mit Ausnahme 2013, als die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst hatte, zogen seit Bestehen der Bundesrepublik stets mindestens vier hessische FDP-Abgeordnete über die Landesliste ein. Bei der Wahl 2017 hatten sechs FDP-Abgeordnete – unter ihnen Mansmann – den Einzug in den Bundestag geschafft.

Spitzenkandidatin der hessischen FDP wird die neugewählte Landesvorsitzende und derzeitige Parlamentarische Geschäftsführerin der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, Bettina Stark-Watzinger. Auf Platz zwei folgt der Frankfurter Rechtsanwalt Thorsten Lieb, auf Platz vier der bisherige Bundestagsabgeordnete Alexander Müller aus Westhessen und auf Platz fünf setzte sich der nordhessische Landtagsabgeordnete Jürgen Lenders in einer Kampfabstimmung durch. Auf Platz sechs der 21 Listenplätze der hessischen FDP konnte sich der Bundestagsabgeordnete Peter Heidt aus der Wetterau durchsetzen.

Till Mansmann zeigte sich hoch erfreut über den großen Zuspruch bei dem Parteitag. „Ich freue mich sehr über das große Vertrauen des Landesverbandes und der Delegierten aus allen Landesteilen. Das Ergebnis ist Verantwortung und Ansporn für mich, in einen starken Wahlkampf für Freiheits- und Bürgerrechte zu gehen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Till Mansmann sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag und ist Mitglied im Finanzausschuss. Der diplomierte Physiker und Vater einer erwachsenen Tochter lebt mit seiner Familie in Heppenheim, ist gerade erst wieder bei der Kommunalwahl in den Bergsträßer Kreistag gewählt worden. Vor seiner Abgeordnetentätigkeit arbeitete er als Fach- und Wissenschaftsjournalist im Bereich Finanzen und Steuern bei einem Verlag in Köln. red

