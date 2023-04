Mann vor einfahrenden Zug gestoßen - Anklage erhoben

Frankfurt. Er soll unter anderem einen Kontrahenten auf ein Gleis im Frankfurter Hauptbahnhof gestoßen haben: Deswegen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt einen 30 Jahre alten Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr angeklagt.

Der Beschuldigte soll im März 2022 mit einem 37-Jährigen in Streit geraten sein und ihn mit einer Bierflasche geschlagen haben, bevor er ihn ins Gleisbett schubste. Ein einfahrender Zug konnte noch rechtzeitig bremsen. Das Opfer habe nur leichte Verletzungen erlitten, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Bei dem Streit sei es um ein angeblich entwendetes Mobiltelefon gegangen.

Im darauffolgenden Juni geriet der Mann außerdem in einem Lokal im Frankfurter Bahnhofsviertel aus ungeklärtem Anlass mit einem anderen Gast in Streit. Dabei soll er ihn mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Laut Anklage, die ebenfalls auf versuchten Totschlag lautet, hantierte er auch dann noch mit dem Messer, als die Polizei bereits am Tatort war.

Laut Niesen äußerte sich der Mann bislang noch nicht zu den Vorwürfen. Zum Tatzeitpunkt stand er offenbar unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Anzeichen für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit gebe es bislang allerdings nicht. Ein Termin für die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt steht noch nicht fest.