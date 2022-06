Mann von drei Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Heddesheim. Bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Heddesheim und dort an der Oberdorfstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 44-Jähriger war zusammen mit einem 56-Jährigen auf dem Nachhauseweg von einem Gaststättenbesuch in der Schaafeckstraße, als sie auf dem Parkplatz bemerkten, dass sich hinter ihnen drei weitere Personen befanden. Nachdem der 44-Jährige gestürzt war, sollen die drei Personen auf den am Boden liegenden eingetreten und -geschlagen haben. Anschließend seien die drei in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 44-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte im Bereich des Gesichts verletzt und in einer Klinik ambulant versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Drei Männer, alle 20 bis 25 Jahre alt, zwei von schlanker, einer von kräftiger Statur. Der Polizeiposten Heddesheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sich unter der Rufnummer 06203/41443 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203/9305-0 zu melden.