Mann steuert in Darmstadt mit Auto auf Angehörige - keine Verletzten 

Darmstadt. In Darmstadt ist ein Mann mit einem Auto auf mehrere Familienangehörige zugesteuert. Bei dem Vorfall am Samstag wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Angehörigen - Ehefrau, Schwägerin und drei Kinder - seien nicht von dem Fahrzeug erfasst worden und hätten sich in Sicherheit gebracht. Der 45-Jährige hatte nach Polizeiangaben Alkohol getrunken und wurde festgenommen. Zu den Hintergründen des Vorfalls war zunächst nichts bekannt.

