Mann nach Sturz gestorben - Polizei sucht Zeugen

Wiesbaden. Nach einem rätselhaften Todesfall in Wiesbaden sucht die Polizei nach Zeugen. Dort sei am Sonntagmorgen ein gestürzter 31-jähriger Mann mit Kopfverletzung gefunden worden, erklärten die Ermittler am Montag: "Auf mehrfache Nachfrage machte er keine Angaben zu seiner Person oder den Hintergründen seiner Verletzung." Die Identität sei zwar mittlerweile geklärt, der Mann sei aber im Krankenhaus gestorben. Nach Zeugenangaben soll es im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und dem 31-Jährigen gekommen sein, in deren Verlauf dieser verletzt worden sei. Nun suche die Kriminalpolizei dringend weitere Zeugen.

