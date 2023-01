Mann nach Angriff mit Todesfolge verhaftet

Kassel. Die Bundespolizei hat einen 27-Jährigen wegen Verdachts auf Raub und Körperverletzungsdelikte verhaftet. Der wohnungslose und per Haftbefehl gesuchte Mann soll Anfang des Jahres einen ebenfalls wohnungslosen 38-Jährigen mit Faustschlägen schwer verletzt haben, wie die Bundespolizei in Kassel am Freitag mitteilte. Wenige Tage später sei das Opfer im Krankenhaus gestorben. Eine Obduktion soll klären, ob die Schläge letztlich den Tod des 38-Jährigen verursachten. Im November 2022 soll der 27-Jährige zudem einen Raub begangen haben. Bereits in der Vergangenheit sei er durch Gewalttaten aufgefallen, hieß es.

