Mann mit Stichverletzungen gestorben -Sohn unter Tatverdacht

Offenbach. An Stichverletzungen im Oberkörper ist ein Mann in Offenbach gestorben. Die Polizei geht nach Angaben vom Dienstag von einem Tötungsdelikt aus, unter Tatverdacht stehe der 19 Jahre alte Sohn des 40-jährigen Toten. Polizei in Offenbach und Staatsanwaltschaft in Darmstadt gehen davon aus, dass es zuvor einen Streit unter Familienangehörigen gegeben hat, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung hieß.

Den Beamten war der Verletzte am frühen Montagmorgen gemeldet worden. Der Rettungsdienst habe zu dem Zeitpunkt versucht, den 40-Jährigen wiederzubeleben - letztlich erfolglos. Anschließend wurde eine Fahndung nach dem Sohn eingeleitet, dieser sei am Montagabend zu einer Polizeidienststelle in Nordrhein-Westfalen gekommen und vorläufig festgenommen worden. Dem Haftrichter sollte der Mann am Dienstag in NRW vorgeführt werden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.