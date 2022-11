Mann mit Biergläsern beworfen und verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg. Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kam es in einem Lokal an der Lauerstraße in Heidelberg aus noch unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wurde ein 23-Jähriger mit Biergläsern beworfen, wodurch er am Kopf verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Angreifer aus dem Lokal entfernt. Die Person wird wie folgt beschrieben: Auffällig groß – zirka zwei Meter -, er trug einen dunklen Mantel und eine Mütze der Marke „Beani". Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon: 06221/18570, in Verbindung zu setzen.

