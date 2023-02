Mann läuft betrunken auf A 656 bei Mannheim

Mannheim. Ein 25-jähriger Mann ist am Samstagabend betrunken auf dem Standstreifen der A 656 gelaufen. Die Beamten fanden den Mann zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau und dem Autobahnkreuz Mannheim . Nach Angaben der Polizei hatte eine Autofahrerin zuvor einem Fußgänger auf dem Standstreifen gemeldet. Der 25-jährige Mann war orientierungslos und derart alkoholisiert, dass er sich an der Leitplanke entlanghangelte und gestützt werden musste. Er war nicht dazu in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Die Beamten nahmen ihn in Obhut und überstellten ihn ohne Verletzungen an seine Eltern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1