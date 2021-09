Mann im Main davongetrieben - Rettungsaktion erfolglos

Region Hessen. Ein Mann in Frankfurt wird vermisst, nachdem er am Freitagabend in den Main geraten war. Eine Rettungsaktion sei erfolglos geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt am Samstagmorgen. Der Mann habe versucht, sein in den Main gefallenes Handy aus dem Wasser zu holen. Daraufhin sei er von der Strömung in die Flussmitte gezogen worden und untergegangen. Bei einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gelang es nicht, ihn aus dem Fluss zu retten.

Nach Polizeiangaben seien die Überlebenschancen aufgrund der starken Strömungen als gering einzuschätzen. Die Suche nach dem bislang Unbekannten dauerte zunächst an.