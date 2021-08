Mann im Main bei Frankfurt verschwunden - Suche zunächst erfolglos

Frankfurt/Main. Ein Mann ist am Samstag in den Fluten des Mains bei Frankfurt untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. An der zunächst vergeblichen Suche auf der Höhe des Stadtteils Griesheim hatten sich am Vormittag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beteiligt, sagte ein Polizeisprecher.

Taucher seien im Einsatz gewesen, außerdem musste die Schifffahrt auf dem Fluss zeitweise eingestellt werden. "Die Suche wurde nach etwa drei Stunden ergebnislos abgebrochen", teilte die Feuerwehr via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt, wie es von der Polizei hieß.