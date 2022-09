Mann greift wahllos Passanten an / Fünf Verletzte

Wiesbaden. Ein 49-jähriger Mann soll in der Innenstadt von Wiesbaden wahllos auf Passanten eingeschlagen und fünf Menschen verletzt haben. Der Mann habe zunächst einer 16-Jährigen mit dem Ellenbogen gegen den Kiefer geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Jugendliche sei gestürzt und mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufprallt. Sie sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dann soll der 49-Jährige einer Frau gegen die Schulter geschlagen sowie einem 24-Jährigen und einem 16-Jährigen Schläge in die Rippen gegeben haben. Einen 78-Jährigen soll der Mann mit einem Schlag gegen die Stirn verletzt haben. Eine Streife habe den mutmaßlichen Täter festgenommen. Ein Sprecher der Polizei sagte, der Mann sei den Behörden wegen anderer Gewaltdelikte bekannt. Eine Richterin habe angeordnet, ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen.