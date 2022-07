Mann durch Messerstich in Lampertheim verletzt

Lampertheim. Ein Mann ist am Freitagabend in Lampertheim durch einen Messerstich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, führte ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Männern gegen 19.15 Uhr in der Nähe des Lampertheimer Bahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf der Auseinandersetzung, an der noch weitere Personen beteiligt waren, wurde ein

Messer eingesetzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

Die an der Auseinandersetzung Beteiligten sind 24, 25 und 30 Jahre alt und wohnen in Lampertheim. Die Angreifer sind von der Polizei vorläufig festgenommen worden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.