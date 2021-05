Mann droht mit Messer und Machete an Tankstelle

Reinheim. An einer Tankstelle in Südhessen hat ein Mann einen 20-Jährigen mit Messer und Machete bedroht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest, wie sie am Montag mitteilte. Er hatte den Angaben zufolge am späten Sonntagabend zunächst mit dem 20-Jährigen gestritten, der sich zusammen mit einer Gruppe an der Tankstelle in Reinheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) aufhielt. Später soll der Verdächtige zurückgekehrt sein und den 20-Jährigen mit Messer und Machete in den Händen bedroht haben.

Auf seiner Flucht nahm eine Streife ihn fest. Ein Alkoholtest ergab demnach 1,7 Promille. Die Waffen fand die Beamten eigenen Angaben zufolge in der Nähe der Tankstelle.