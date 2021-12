Mann bei Streit durch Stichverletzung schwer verletzt

Frankfurt/Main. Bei einem Streit unter mehreren Männern ist ein 40-Jähriger in Frankfurt schwer verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung kam es am Dienstagabend in einer Wohnung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Drei Männer hätten dort Alkohol getrunken und seien aus bisher unbekanntem Grund in Streit geraten. Der 40-Jährige erlitt eine Stichverletzung in den Hals. Der 26-jährige Tatverdächtige floh, kam jedoch kurz darauf wegen einer anderen Angelegenheit in ein Polizeirevier, wie die Beamten mitteilten. Dort wurde er vorläufig festgenommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags ein.

