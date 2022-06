Mann bei handfestem Streit seiner Saufkumpanen schwer verletzt

Flörsheim. Ein Mann ist bei einer Schlägerei seiner Saufkumpanen auf einem Rastplatz an der Autobahn 66 nahe Flörsheim schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber sei der 27-Jährige in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Die drei Männer hatten am Sonntag auf der Ladefläche eines Lastwagens Alkohol getrunken. Der 27-Jährige stieg aus, um sich zu übergeben, in dieser Zeit entwickelte sich zwischen den anderen ein handfester Streit. Sie fielen von der Ladefläche und stießen den 27-Jährigen um, der mit dem Kopf auf den Boden schlug. Die 38 und 52 Jahre alten Männer hörten erst auf zu kämpfen, als sich Zeugen einmischten. Sie wurden bei dem Streit leicht verletzt.

