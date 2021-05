Mann aus dem Landkreis gewinnt eine Million Euro im Lotto

Darmstadt-Dieburg. Ein Mann aus Südhessen hat im Lotto eine Million Euro gewonnen. Er sei damit der zehnte hessische Lottomillionär in diesem Jahr, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Dienstag mit. Der im Kreis Darmstadt-Dieburg lebende Mann gewann mit einem Los der Sieger-Chance, einer Zusatzlotterie der Glücksspirale. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Lottospieler aus der Wetterau über 1,4 Millionen Euro gewonnen.

