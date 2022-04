Mann aus brennender Wohnung gerettet

Frankfurt. In Frankfurt hat die Feuerwehr einen Mann aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach nach Angaben der Einsatzkräfte am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bockenheim aus. Bewohner hätten Alarm geschlagen, weil ein Rauchmelder ausgelöst habe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Hilfe einer Drehleiter sei es gelungen, in die Wohnung des Mannes zu blicken und diese als Brandort auszumachen. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und holte den Verletzten heraus. Im Wohnzimmer sei dann ein brennender Sessel entdeckt worden. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe ermittelt nun die Polizei.