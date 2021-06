Frankfurt. Ein Mann ist im Frankfurter Zentrum von einem Unbekannten angeschossen und verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Der Täter sei nach dem Vorfall in der Nacht zu Montag flüchtig. Hintergründe zur Tat seien laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Wie schwerwiegend die Verletzungen des Mannes sind, könne man ebenfalls noch nicht sagen. Die Polizei ermittle, wie es hieß.

AdUnit urban-intext1