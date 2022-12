Manche Fahrräder in Lorsch hatten keine Lampen

Wegen des Schneefalls stand die Fahrradkontrolle der Schülerinnen und Schüler der Werner-von-Siemens-Schule am frühen Morgen unter keinem guten Stern. Im Rahmen der Aktion „Sehen und gesehen werden“, hatten Mitglieder der Lorscher ADFC-Ortsgruppe die Eltern der Kinder darüber informiert, dass sie an diesem Tag an der Schule die Beleuchtung der Fahrräder überprüfen werden.

Jedes Jahr ...