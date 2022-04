Maikundgebung des DGB in Heppenheim

Bergstraße. „GeMAInsam Zukunft gestalten“ – unter diesem Motto stehen die gewerkschaftlichen Kundgebungen am 1. Mai. „Der Tag der Arbeit ist auch ein Tag der Solidarität. Diese gehört in diesem Jahr auch den Menschen in der Ukraine“, betont der DGB Bergstraße in seinem Aufruf und schreibt weiter: „Der schreckliche Angriffskrieg der russischen Regierung muss sofort beendet werden.“

Die Maikundgebung des DGB Bergstraße am Sonntag, 1. Mai, findet auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim statt und beginnt um 10.30 Uhr. Der Heppenheimer DGB-Vorsitzende Franz Beiwinkel wird durch das Programm führen. Reden halten werden der DGB-Kreisvorsitzende Sven Wingerter, Hilde Kille (Sprecherin der DGB-Gewerkschaftsfrauen im Kreis), Max Zeiher (Gewerkschaftssekretär der IG Metall Darmstadt) und Salome Saremi-Strogusch (Verein Fabian Sallars Erbe e. V., Trägerverein des Antidiskriminierungsnetzwerks Südhessen). Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Band StirItUp. Für die gesamte Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.

Der DGB Bergstraße ruft alle Gewerkschaftsmitglieder, alle Arbeitnehmer und alle Bürger zur Teilnahme auf. DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter und DGB-Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) betonen: „Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich für eine Gesellschaft ein, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht der Markt. Mensch und Umwelt müssen Vorrang haben vor Kapital- und Profitinteressen.“ red