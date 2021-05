Maikäfer leben jahrelang unter der Erde, bevor sie durch die Luft schwirren

Liebe Kinder, habt ihr in diesem Jahr auch schon einen Maikäfer entdeckt? Jetzt, im Mai, könnt ihr die kleinen Käfer gut beobachten – wie der Name schon vermuten lässt. In diesem Monat ist nämlich ihre Hauptflugzeit. Besonders am Abend schwirren sie durch die Lüfte. Aber gibt es Maikäfer nur im Mai?

Tatsächlich verbringt der Maikäfer den Großteil seines Lebens als Larve, auch Engerling genannt, unter der Erde. Dort stärkt er sich durch die Wurzeln von Pflanzen. Erst im vierten Jahr ist es dann soweit, und er macht sich auf, die Welt oberhalb der Erde zu erkunden. Die erwachsenen Käfer fliegen übrigens nur vier bis sieben Wochen, fressen sich satt und pflanzen sich fort.

Habt ihr gewusst, dass Maikäfer früher gefürchtet waren, weil sie in manchen Jahren in großen Mengen auftraten? Auch heutzutage gibt es noch Jahre, in denen besonders viele von ihnen umherfliegen. Sowohl die Engerlinge, als auch die ausgewachsenen Käfer haben einen gewaltigen Appetit. Deswegen können die Larven zum Beispiel ganze Gemüseäcker und Getreidefelder vernichten, weil sie alle Pflanzenwurzeln abknabbern. Und die Käfer schaffen es sogar, ganze Bäume kahlzufressen.

Übrigens: Maikäfer werden auch Blatthornkäfer genannt, weil die Enden ihrer Fühler aus kleinen Blättchen bestehen, die wie ein Fächer gespalten sind. Achtet mal darauf, wenn ihr draußen unterwegs seid. Vielleicht könnt ihr den ein oder anderen entdecken.

Euer Fred Fuchs ssr