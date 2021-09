Mäßig warmes Wetter in Hessen

Hessenwetter. Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen auf mäßig warmes Wetter einstellen. Der Mittwoch startet mit lokalen Nebelfeldern, die sich am frühen Vormittag auflösen sollen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Danach gibt es viel Sonne, im Nordosten des Landes kann es zeitweise auch wolkig werden. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 21 Grad.

Am Donnerstag wird es nach der Auflösung des morgendlichen Nebels heiter. Im Laufe des Nachmittags kann laut DWD in der Nordhälfte die Bewölkung stark zunehmen. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad.