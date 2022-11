Märchen-Lesungen in südhessischer Mundart

Region. Die Mundartfreunde Südhessen haben nach vier Jahren Produktionszeit drei neue Benefiz-CDs mit einem Begleitbuch herausgebracht. Der Verkaufspreis beträgt 20 Euro (für drei CDs mit Begleitbuch) und wird dank eines Sponsors, der die Kosten für die Druckerei und das Presswerk für die CD-Herstellung übernommen hat, ohne Abzug dem Verein für krebskranke und chronisch kranke Kinder in Darmstadt gespendet. Alle beteiligten Akteure inklusive dem Tonstudio waren dafür im Ehrenamt tätig.

Auch Kreis Bergstraße vertreten

Auf einer der drei CDs ist der Kreis Bergstraße vertreten mit Christine Hechler und Simone Meister aus Lautertal-Reichenbach, Torsten Gehrisch aus Lindenfels-Winterkasten, Manfred Schneidt aus Zwingenberg-Rodau, Irene Drayß aus Einhausen, Karl-Heinz Trares aus Heppenheim. Anja Blesing und Silke Durrer aus Mörlenbach sowie Bernd Ginader aus Bonsweiher.

4 Bilder Zu den „sieben Schwaben“ gibt es eine Illustration mit der Starkenburg in Heppenheim. © Conny Abramzik

Insgesamt 26 „Mundartisten“ aus ganz Südhessen haben ihre Lieblingsmärchen – überwiegend in Anlehnung an beliebte Märchen der Brüder Grimm – im heimischen Zungenschlag im Tonstudio von Fritz Ehmke in Modautal aufgenommen. „Gewürzt mit viel Lokalkolorit und deftig-herzerquickenden mundartlichen Begriffen ist dies ein unterhaltsamer Spaß für die ganze Familie sowie ein originelles Geschenk“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Im Begleitbuch sind die die mundartlichen Texte mit Rückübersetzung ins Hochdeutsche nachzulesen. Marcella Hagenauer eine staatlich geprüfte Musik-Pädagogin aus Urberach im Kreis Offenbach hat eigens für jedes Märchen eine Melodie komponiert, mit der die Märchen umrahmt werden.

Ebenso passend zu jedem Märchen wurden von Conny Abramzik aus Biebesheim Bilder gemalt mit Kulissen aus der Heimat der jeweiligen „Mundartisten“. So sind zum Beispiel als Bild-Kulissen im Begleitbuch zu den Märchen „Die siwwe Schwoabe“ die Starkenburg, zu der „Bienekeenischin“ das Fachwerkhaus von Simone Meister in Reichenbach oder zum „Aschepuddel“ der Marktplatzbrunnen in Rimbach sowie zum Märchen „Der süße Brei“ der Raupenstein in Winterkasten zu sehen.

Die Verkaufsstellen

Die drei CDs mit Begleitbuch sind in der Region Bergstraße bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Felsberg-Apotheke Reichenbach, Bäckerei Reimund Brandau, Gaststätte Kaiserturm Neunkirchen, Lesestube Rimbach, Buchhandlung am Rathaus Fürth sowie bei Irene Drayß/Einhausen (Bestellung mit Bringservice im Umkreis von 10 Kilometern; E-Mail: Idrayss@aol.com, Telefon 0178/508 4087).

Info: Weitere Verkaufsstellen in Südhessen und Postversand ab dem 8. November unter www.gebabbel-suedhessen.de