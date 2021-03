  Männer sollen illegal nach Bodenschätzen gesucht haben

Südhessen. Zwei Männer sollen bei Trebur (Kreis Groß-Gerau) illegal nach Bodenschätzen gesucht und Gegenstände behalten haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag fanden Einsatzkräfte zahlreiche Münzen, alte Werkzeuge und Metallstücke jeglicher Art, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Die Männer im Alter von 46 und 50 Jahren werden demnach verdächtigt, seit April 2020 mehrfach in der Nähe des Modellflugplatzes in Trebur mittels Metalldetektor und Spaten Ausgrabungen getätigt zu haben. Teilweise hätten Zeugen die Ausgrabungen beobachtet.

