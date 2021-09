Männer greifen Bahnmitarbeiter mit Messer und Krücken an

Goddelau. Mit einem Messer und Krücken haben zwei Männer einen Bahnmitarbeiter am Bahnhof in Goddelau (Kreis Groß-Gerau) angegriffen und verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung und Personenkontrolle der 45 und 48 Jahre alten Männer am Montagabend, schlug der 48-Jährige einem Beamten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Beamte konnte daraufhin seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamten geringe Mengen an Cannabis. Die Gründe für die Angriffe werden noch ermittelt. Die beiden Männer müssen sich nun auf Strafverfahren einstellen.

