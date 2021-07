Das Wetter trübt die Stimmung bei den Nibelungen in diesem Jahr gleich doppelt. Nicht nur, dass wegen des Dauerregens kaum auf der Open-Air-Bühne geprobt werden konnte. Vor allem wegen der Hochwasser-Katastrophe feierte die Stadt in gedämpfter Stimmung den Festspiel-Start am Freitagabend. „Gefeiert wird auf der Premiere nicht, das verbietet sich von alleine“, sagte Intendant Nico Hofmann am

...