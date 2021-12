Lotto-Spielerin aus Landkreis Offenbach knackt Jackpot

Hessen. Eine Spielerin aus dem Landkreis Offenbach hat in der Lotterie "Spiel 77" den Jackpot geknackt und damit gut 1,5 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, kreuzte bei der Ziehung am Mittwoch sonst niemand die sieben richtigen Zahlen an. Weil die Frau ihre Kundendaten hinterlegt hat, kann ihr der Millionengewinn den Angaben zufolge automatisch überwiesen werden - sie braucht sich nicht zu melden. Ihr Volltreffer ist in diesem Jahr in Hessen der 19. Millionengewinn bei Lotto.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1