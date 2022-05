Logistiker öffnet seine Türen für Gäste

Biblis. Seinen ersten Tag der offenen Tür veranstaltet das Unternehmen Fiege Logistik Biblis GmbH am 14. Mai. „Das wollten wir schon längst machen“, sagt Matthias Wetzel vom Management des Logistikers. „Wir sind ja schon seit fünf Jahren in Biblis.“ Während der Pandemie sei eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen. Jetzt öffnet das Unternehmen im Gewerbegebiet in der Straße Beim Kreuz 2 seine Tore am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 16 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Besucher steht das Parkhaus kostenlos zur Verfügung. Doch nicht nur Stellplätze fürs Auto sind dort vorhanden. Das Oberdeck bietet zudem eine gute Aussicht über das Gelände. Dafür werden Führungen angeboten.

Speed-Dating und Führungen

Zu entdecken gibt es auf dem Firmengelände einiges – auch am Boden. Ein Sattelzugaufleger, Trailer genannt, wird auf der Freifläche vor dem Logistikgebäude zur Besichtigung bereitstehen. Aber auch in das Lager dürfen die Besucher einen Blick werfen. In kleinen Gruppen werden sie durch die riesigen Hallen geleitet. Wer nicht nur zum Schauen gekommen ist, sondern Interesse hat, bei Fiege in Biblis zu arbeiten, kann gleich seine Bewerbungsmappe abgeben oder sich kurz bei den zuständigen Fiege-Mitarbeitern vorstellen. „Speed-Dating ist an diesem Tag möglich“, sagt Matthias Wetzel. Wer mehr Zeit hat, dem steht ein ausführlicheres Vorstellungsgespräch offen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir suchen kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter“, sagt Matthias Wetzel, also Lagermitarbeiter und Staplerfahrer und außerdem Disponenten, die nicht unbedingt aus dem Logistikbereich kommen müssen. Wer einfach wissen will, wie es bei Fiege aussieht und mehr über den Betrieb erfahren möchte, sei natürlich am Tag der offenen Tür ebenfalls willkommen.

„Wir bieten ein Programm für die ganze Familie mit Hüpfburg und Kinderanimation.“ Kaffee und Kuchen sowie weitere Speisen und Getränke laden zum Verweilen ein. Und versüßen möglicherweise die Wartezeit, wenn ein Familienmitglied sich um eine Anstellung bewirbt und ein Vorstellungsgespräch hat.

„Wir haben hier in Biblis samt den Lkw-Fahrern mehr als 500 Mitarbeiter. Bei uns sind 23 Nationen vertreten“, berichtet Matthias Wetzel. Bei dieser Sprachenvielfalt sei nicht mit Verständigungsproblemen zu rechnen. Dabei denkt er auch an die aus der Ukraine geflüchteten Menschen, die noch nicht so gut Deutsch verstehen. Auch diese Sprache sei im Unternehmen vertreten. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3