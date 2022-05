Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Wirtschaft - Unternehmen Fiege in Biblis freut sich auf Besucher und Bewerber am Samstag in einer Woche Logistiker öffnet in Biblis seine Türen für Gäste

Ein Blick ins Lager von Fiege ist beim Tag der offenen Tür möglich. © Berno Nix/sm