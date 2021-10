„Löschzwerge“ laden zum Mitmachen ein

Vor 20 Jahren wurde die Kinderfeuerwehr in Gadernheim gegründet. Die „Löschzwerge“ waren die erste Kinderfeuerwehr im Kreis Bergstraße. Die erste Kinderfeuerwehr Deutschlands wurde 1992 in Frankfurt gegründet.

In der Regel können Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren Mitglied werden. An Weihnachten und Ostern gibt es die Möglichkeit gemeinsam zu basteln, aber auch Aktivitäten, wie eine Übernachtung im Feuerwehrhaus oder Ausflüge zu großen Berufsfeuerwehren stehen auf dem Programm.

Bei den „Löschzwergen“ werdet ihr spielerisch an die Welt der Feuerwehr herangeführt. Es wird gelehrt, wie man vorgehen muss, wenn man den Notruf wählt, aber auch, wie man Knoten richtig bindet. Ab 10 Jahren könnt ihr dann in die Jugendfeuerwehr wechseln. Dort trifft man sich, meist einmal in der Woche, um gemeinsam die Grundtätigkeiten der Feuerwehr zu lernen und zu üben. Das geschieht entweder bei Übungen oder bei Sitzungen, in welchen euch der Jugendfeuerwehrleiter bestimmte Grundlagen erklärt. Aber auch spielerisch übt ihr eure Geschicklichkeit, wie zum Beispiel beim Kegeln mit einem Feuerwehrschlauch.

Aber nicht nur feuerwehrtypische Übungen stehen auf dem Plan. Auch gemeinsame Unternehmungen, wie Kinobesuche, Fußballturniere oder große Zeltlager, gemeinsam mit anderen Jugendfeuerwehren, werden in der Jugendfeuerwehr durchgeführt. Das sorgt dafür, dass ihr als Gruppe zusammenwachst und sich eine Kameradschaft entwickelt, die auf die Gemeinschaft in der Feuerwehr vorbereiten soll. In der Jugendfeuerwehr werden übrigens auch Uniformen getragen.

Schaut doch mal auf der Internetseite der Kreisjugendfeuerwehr Bergstraße vorbei und schaut, ob es bei euch eine Jugendfeuerwehr gibt, bei der ihr mitmachen könnt!

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.